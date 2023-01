Exviceministra Belizza Ruiz explica las razones de su renuncia: Mañanas blu, programa completo

La exviceministra de Energía Belizza Ruiz habló en Mañanas Blu sobre las razones de su renuncia. La exfuncionaria dijo que dejó el cargo por diferencias con la ministra de Minas, Irene Vélez y aclaró en Blu Radio que no es ninguna infiltrada del uribismo, asegurando que esa es una afirmación que busca restarle importancia a las denuncias que ha hecho contra la funcionaria.

Lo hizo al aclarar la manera cómo llegó al cargo, en el que solo duró un par de meses.

“No soy infiltrada del uribismo ni tampoco del Moir, porque esa es otra que ha sonado mucho por ahí. Tampoco era amiga ni hermana ni prima de la ministra (…) Llego porque un amigo del padre de la ministra le entregó mi hoja de vida a él. Están buscando personas técnicas altamente calificadas. Esta persona me conoce y me dice: ‘Yo voté por Petro, hablamos y me preguntó si podía aportar y le entrega mi hoja de vida a Hildebrando Vélez”, puntualizó.

En ese sentido, Ruiz aclaró que desconoce qué tanta injerencia puede tener el papá de la ministra en el ministerio, pues, enfatizó, su relación se limitó únicamente entregar su hoja de vida a través de un tercero.

De otro lado, la exfuncionaria manifestó que la ministra le pidió la renuncia porque la relación se había fragmentado irreversiblemente, mucho antes del famoso informe.

“La relación se deteriora meses antes, a raíz de la forma como ella empieza a tratar al director de Hidrocarburos. Eso fue algo que nunca entendí. Me causó mucho malestar esa situación porque para mí él es una persona intachable. Cuando me pide la renuncia a mí, se la pide a él. Desde el principio ella le planteaba que él venía del Gobierno anterior”, indicó.

Por otro lado, Belizza Ruiz denunció los movimientos que se estarían realizando desde el Ministerio de Minas y Energía para cambiar los estatutos que establecen los requisitos para llegar a la Gerencia de una electrificadora. Además, indicó que se buscaría que una persona del Gobierno integre las juntas directivas de dos empresas que compiten en el mercado eléctrico.

“Uno trata de corregir para no se comentan errores mayores. Aquí no hay ningún delito. A mí no me gustó y por eso pongo el dedo en ese tema. Se quieren cambiar los estatutos para que los requisitos del gerente sean más amplios”, indicó la exfuncionaria.

Escuche el programa completo aquí: