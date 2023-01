“¿La ministra Vélez mintió? Sí, y yo tengo la prueba": exviceministra Belizza Ruiz

Durante una dura entrevista entregada a la revista Cambio, la exviceministra de Minas y Energía, Belizza Ruiz, aseguró que la ministra de titular de la cartera, Irene Vélez, le mintió al país al presentar un informe falso y poner a funcionarios a dedo en juntas directivas sin cumplir los requisitos técnicos que exige la ley.

Este hecho se produjo en el pasado Foro Económico Mundial , celebrado en Davos, Suiza, en el Vélez señaló que no se otorgaran más contratos de exploración de hidrocarburos en el país. Luego intentó aclarar el alcance de su afirmación, durante una rueda de prensa luego del anuncio hecho.

"¿La ministra Vélez mintió? Sí. Y yo tengo la prueba. Esa prueba luego va a salir, luego la presentaré", dijo la exfuncionaria, quien explicó que la dirección de Hidrocarburos, que pertenecía a su despacho, le manifestó en una comunicación de WhatsApp a la jefe del Ministerio los problemas del documento dado a conocer en el Foro Económico, en lo que respecta a los datos de reservas de petróleo y gas.

"En una comunicación de WhatsApp le manifestó los problemas del documento y al final le dice: por favor, o algo así, 'no metamos el tema de reservas porque nos vamos a meter en problemas'. O sea que sí hubo una comunicación, no solamente del director de hidrocarburos, sino del despacho, porque la dirección de hidrocarburos depende del despacho del viceministerio de energía. En ese sentido mintió", denunció Ruiz.

De acuerdo con la saliente viceministra, cuando salió el director de Hidrocarburos, se le acercó y le advirtió sobre los problemas del documento revelado en Davos.

"Él ya había hecho la revisión y le manifestó a la ministra. Yo lo que hice fue confiar en el informe técnico y sigo confiando en el profesional de la dirección de Hidrocarburos, quien es íntegro. Es una persona honesta y humanamente es sensible, porque quiero decirles que el recibió matoneo y yo también. Tengo pruebas de la ministra y, de hecho, ella me pide la renuncia y a los dos días le pide la renuncia”, indico Ruiz.

Más denuncias

Asimismo, denunció posibles conflictos de intereses en dos de las empresas de generación de energía, que habrían sido promovidas por la ministra Vélez, quien exigió que una persona fuera partícipe de dos juntas directivas diferentes.

"No quiero dar el nombre, porque tampoco sé exactamente las razones por las cuales propone a la persona. Están las cartas, las pueden solicitar a la dirección de empresas estatales. Una carta firmada por la ministra solicitando que una persona participe en dos juntas directivas de dos empresas de generación no tienen ningún sentido legal, porque son dos empresas que se están disputando un mercado. ¿Cómo una misma persona puede participar de dos juntas directivas de dos empresas que están disputando un mercado eléctrico?", aseguró la exfuncionaria.

Ruiz también se pronunció sobre la carta que había llegado de la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Clara Guatame; el presidente de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo; el director del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, Javier Campillo; el director del Servicio Geológico, Julio Fierro Morales; y el director de la Unidad de Planeación Minero Energética, Carlos Correa, en la que piden al jefe de Estado que acepte su renuncia, al considerar que es una persona difícil.

“Cuando yo la vi en la rueda de prensa, al ver sus gestos, me dio un poco de lástima. Siento que estaba presionada. Hay personas que las nubla el poder y estos puestos les dan un estatus y, algunos, hasta dinero. No es mi caso. Yo nunca llegué al viceministerio con esa intención, lo hice porque realmente creo en la propuesta de cambio de presidente. Hay una propuesta en la parte teórica de esta, hallé mis principios y por eso me lancé", explicó la saliente viceministra.

Sobre su salida del Ministerio, Belizza Ruiz se enteró que sería relevada de su cargo en diciembre, cuando se hizo la moción de censura a la ministra Vélez en el Congreso de la República, por parte de los partidos de oposición.

"La ministra estaba en la moción de censura y estábamos precisamente de camino al Congreso, permanentemente en controles políticos. Y un asesor que yo no conozco, de un congresista, se acercó y me dijo: Están negociando tu despacho para pedir favores. Algo que favorezca en la moción de censura contra la señora ministra. Si bien no lo podía comprobar, de verdad eso me partió”, dijo.

Sobre su renuncia

La exfuncionaria afirmó que le presentó una carta de renuncia de 24 páginas al presidente de la República, Gustavo Petro, y a su asesora, en la que expuso una serie de problemas que se están registrando en el Ministerio, como el acoso laboral y los inconvenientes en algunas direcciones, entre otros.

Del mismo modo, indicó que durante el tiempo de la emergencia que se presentó en Rosas, Cauca, fue poco el trabajo que pudo hacer desde el despacho; ya que los asesores de la ministra Vélez vigilaban todo el trabajo que hacía en el ministerio, al querer conocer que llevaba a cabo. E, incluso, habla de un abogado joven al que le faltaría experiencia en el cargo, que habría entorpecido su labor.

“Los asesores de la ministra se fueron a la puerta del ministerio a recibir al gobernador (de Nariño, Jhon Rojas). Lo escoltaron hasta el despacho de la ministra y lo metieron a la sala de juntas de ella. La conectaron desde Davos y 'hasta luego viceministra, usted aquí no entra'”, expresó la saliente viceministra, luego de haber gestionado la reunión con el mandatario, para atender el desabastecimiento de gasolina en esta zona del país.

Por último, y pese a estos inconvenientes, Ruiz dejó en claro que confía plenamente en el trabajo del presidente Petro y el cambio de energías limpias para el país, el cual recalcó debe ser progresivo y con plenas garantías.

"Creo que él va tener que hacer un alto, como hacen todos los presidentes. Hacer una evaluación de los funcionarios que él designó, hablar con sus ministros también y qué es lo que está pasando y reformular nuevamente. Él va a tener su oportunidad”, finalizó la saliente viceministra, en una entrevista que duro más de sesenta minutos.

