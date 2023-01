Desde Villa de Leyva, Petro defiende reforma a la salud: “Será un modelo de prevención”

Se cumple el segundo día de consejo extraordinario de ministros que se celebra en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá, en donde el gabinete en pleno, con el liderazgo del presidente Petro, revisan los detalles de la adición presupuestal y la reforma a la salud.

Sobre esta última, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de la propuesta de su ministra de Salud, Carolina Corcho, y dijo que el proyecto buscará reformar la ley 100 para convertir el sistema en un modelo preventivo acorde con los convenios internacionales.

“Esta fue la propuesta que se convirtió en mi programa de gobierno publicada hace más de año y medio y discutida con movimientos sociales y fuerzas de la salud. Es la base de nuestro proyecto de ley de reforma a la salud”, sostuvo el mandatario citando un documento que lideró la propia Corcho antes de ser ministra.

En el documento se habló de un sistema público y descentralizado donde no exista o intermediación ni la administración privada del sistema “con acceso universal, igualitario, no asociado a la capacidad de pago, puesto que los derechos fundamentales no están subordinados a una afiliación”.

Sobre el enfoque preventivo, el documento que referencia el presidente Petro señala que “al control de los riesgos de la salud”.

El presidente agregó además que “de este debate publicado se pasó a una redacción preliminar de reforma de la ley 100 para basar el sistema de salud en un modelo de prevención y atención primaria que se prioriza tal como lo indica los convenios internacionales”.

