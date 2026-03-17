Incertidumbre por orden de Petro para liquidar EPS: Mañanas Blu, martes, 17 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 17 de marzo de 2026:
- Fabio Aristizabal, exsuperintendente de Salud, habló de los señalamientos del presidente Gustavo Petro en su contra.
- Ana María Vesga, presidenta de Acemi, se refirió sobre cuáles son las EPS que el presidente Gustavo Petro ordenó liquidar.
- Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional, habló de qué está pasando en el estrecho de Ormuz.
- Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se refirió del bloqueo de indígenas en La Alpujarra.
- El senador Alexander López habló de sus declaraciones sobre bloqueos y la minga indígena.
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