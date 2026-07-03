Inicia el proceso de empalme en el Ministerio de Ambiente: Mañanas Blu, viernes 3 de julio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 3 de julio de 2026:



Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado , habló de su llegada al gabinete de Abelardo De La Espriella.

, habló de su llegada al gabinete de Abelardo De La Espriella. Alejandro Arbeláez, gerente de Hidroituango, se refirió sobre la propuesta de revivir la Hora Gaviria ante el riesgo de apagón.

Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía , abordó sobre la alerta de riesgo fiscal de la Contraloría: al Gobierno le faltan $303 billones para financiar el presupuesto.

, abordó sobre la alerta de riesgo fiscal de la Contraloría: al Gobierno le faltan $303 billones para financiar el presupuesto. Veronique Durroux, portavoz de Ocha en Venezuela, se pronunció sobre el apoyo económico que se está brindando al país tras el doble terremoto.

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