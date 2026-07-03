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Inicia el proceso de empalme en el Ministerio de Ambiente: Mañanas Blu, viernes 3 de julio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 3 de julio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de jul, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 3 de julio de 2026:

  • Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado, habló de su llegada al gabinete de Abelardo De La Espriella.
  • Alejandro Arbeláez, gerente de Hidroituango, se refirió sobre la propuesta de revivir la Hora Gaviria ante el riesgo de apagón.
  • Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía, abordó sobre la alerta de riesgo fiscal de la Contraloría: al Gobierno le faltan $303 billones para financiar el presupuesto.
  • Veronique Durroux, portavoz de Ocha en Venezuela, se pronunció sobre el apoyo económico que se está brindando al país tras el doble terremoto.

Escuche el programa completo aquí:

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