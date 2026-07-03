Inicia el proceso de empalme en el Ministerio de Ambiente: Mañanas Blu, viernes 3 de julio 2026

Actualizado: 3 de jul, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 3 de julio de 2026:
- Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado, habló de su llegada al gabinete de Abelardo De La Espriella.
- Alejandro Arbeláez, gerente de Hidroituango, se refirió sobre la propuesta de revivir la Hora Gaviria ante el riesgo de apagón.
- Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía, abordó sobre la alerta de riesgo fiscal de la Contraloría: al Gobierno le faltan $303 billones para financiar el presupuesto.
- Veronique Durroux, portavoz de Ocha en Venezuela, se pronunció sobre el apoyo económico que se está brindando al país tras el doble terremoto.
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