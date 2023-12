La importancia de la red 5G para el país: Mañanas Blu, diciembre 21 de 2023

El jueves, 21 de diciembre, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo el periodista e investigador Gerardo Reyes, quien habló de la liberación de Alex Saab por un acuerdo de canje de prisioneros con el Gobierno de Venezuela.

"Él enfrentaba una acusación por lavado de dinero producto de la corrupción en Miami y por esas cosas que pasan en este país en el que, por un lado, puede ir la política, en este caso el Departamento de Estado, y por el otro lado la justicia, el Departamento de Justicia, la fiscalía que estaba llevando a cabo este caso", dijo.

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, dio detalles de la llegada de la red 5G, su relevancia para el país y del impacto que tiene para los colombianos.

“No es perjudicial. Esa es una pregunta que me hacen mucho, sobre todo las comunidades que dicen: ‘No me ponga una antena aquí o aquí’. Les gusta estar conectados, como digo yo, pero no les gusta que le pongan la antena y, en esto, uno trae lo otro; al que le gusta la vaca le tiene que gustar la leche”, puntualizó.

El exvicepresidente y exministro de Justicia Germán Vargas Lleras explicó las primeras propuestas que ha hecho para la reforma a la justicia y de la oposición que hacen desde su partido Cambio Radical.

“Nosotros hemos ejercido una oposición muy vehemente pero también de la forma más constructiva nos opusimos a la reforma a la salud porque la creemos nefasta para Colombia pero simultáneamente radicamos en el Congreso nuestra propia visión de lo que debe ser”, afirmó.

La concejal Sandra Forero dialogó de su denuncia contra el proyecto conocido como Ciudadela Educativa y del Cuidado en terrenos de la ALO en Bogotá, un mega proyecto urbanístico en el norte de la ciudad que hoy enfrenta a la alcaldesa Claudia López y a Carlos Fernando Galán, quien asumirá el cargo en enero de 2024.

“O si el alcalde Galán va a hacer una revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), volvamos a reincorporar la ALO, que es absolutamente necesaria para la movilidad de Bogotá y avancemos, pero si ya le montan una ciudadela encima, pues será imposible rescatar la Avenida Longitudinal De Occidente y que se pueda construir”, contó.

Por último, la presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), Jomary Ortegón, habló acerca de la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe termine preso en Argentina si la justicia de ese país decide abrir una investigación por su presunta responsabilidad en los falsos positivos.

“Si se inicia una investigación, que es lo que buscamos, que si el juez o la justicia argentina si lo determina, haya una privación de la libertad y una determinación de responsabilidad. O sea, las investigaciones penales tienen ese propósito y es llevar a la justicia a personas que se consideran que han cometido graves delitos”, mencionó.

Escuche el programa completo aquí: