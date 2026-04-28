Las nuevas advertencias del Gobierno Petro a las EPS: Mañanas Blu, martes, 28 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 28 de abril de 2026:



Karol Villarejo, alcaldesa de Dagua, Valle del Cauca , habló sobre la situación de orden público en el municipio tras la incineración de tres vehículos, dos furgones y una camioneta en plena vía al mar, a la altura del sector de El Limonar.

, habló sobre la situación de orden público en el municipio tras la incineración de tres vehículos, dos furgones y una camioneta en plena vía al mar, a la altura del sector de El Limonar. Fernando Niño, representante a la Cámara por el partido Conservador, se refirió sobre su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

Jaime Celis, secretario general de Sintraincapla , abordó sobre la situación laboral en Goodyear, en medio de versiones sobre un supuesto cierre de operaciones.

, abordó sobre la situación laboral en Goodyear, en medio de versiones sobre un supuesto cierre de operaciones. Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, profundizó sobre el cierre de la vía Mosquera - La Mesa debido a un deslizamiento de tierra.

Daniel Quintero Calle, superintendente nacional de Salud , explicó sobre la orden del presidente Gustavo Petro de retirar la licencia a las EPS con peor desempeño.

, explicó sobre la orden del presidente Gustavo Petro de retirar la licencia a las EPS con peor desempeño. Jaime González, gerente de Coosalud antes de la intervención, habló sobre el anuncio del Gobierno de que Coosalud sería la primera EPS en quedar sin licencia de operación tras la decisión del presidente Gustavo Petro.

Mario Mendoza, escritor colombiano, abordó sobre su más reciente libro, "La hora de los lobos".

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