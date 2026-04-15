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Acuerdo pone fin a la protesta campesina por predial: Mañanas Blu, miércoles, 15 de abril 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 15 de abril de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 15 de abril de 2026:

  • Gustavo Marulanda, director del IGAC, habló sobre el acuerdo que permitió levantar la protesta campesina e incluye la revisión de los avalúos catastrales que originaron las manifestaciones.
  • Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca, se refirió a la decisión frente a la operación de la embotelladora INDEGA S.A.S., de Coca-Cola FEMSA, en La Calera, al negar el uso de tres manantiales y reducir los volúmenes de captación en los restantes.
  • Claudia López, candidata presidencial, se refirió sobre la polémica desatada tras la decisión mayoritaria de la Alianza Verde de acercarse a la campaña de Iván Cepeda.
  • Jenny Lindo, contralora delegada de Economía y Finanzas, habló sobre la advertencia de la Contraloría General de la República por el acelerado crecimiento de la deuda pública.

Escuche el programa completo aquí:

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