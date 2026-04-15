Acuerdo pone fin a la protesta campesina por predial: Mañanas Blu, miércoles, 15 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 15 de abril de 2026:



Gustavo Marulanda, director del IGAC, habló sobre el acuerdo que permitió levantar la protesta campesina e incluye la revisión de los avalúos catastrales que originaron las manifestaciones.

Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca , se refirió a la decisión frente a la operación de la embotelladora INDEGA S.A.S., de Coca-Cola FEMSA, en La Calera, al negar el uso de tres manantiales y reducir los volúmenes de captación en los restantes.

, se refirió a la decisión frente a la operación de la embotelladora INDEGA S.A.S., de Coca-Cola FEMSA, en La Calera, al negar el uso de tres manantiales y reducir los volúmenes de captación en los restantes. Claudia López, candidata presidencial, se refirió sobre la polémica desatada tras la decisión mayoritaria de la Alianza Verde de acercarse a la campaña de Iván Cepeda.

Jenny Lindo, contralora delegada de Economía y Finanzas, habló sobre la advertencia de la Contraloría General de la República por el acelerado crecimiento de la deuda pública.

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