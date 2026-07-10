MinDefensa habló de transición al Gobierno de De La Espriella: Mañanas Blu, viernes 10 de julio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 10 de julio de 2026:



José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda , habló sobre el manifiesto del centro político en el que se envía un mensaje al presidente Gustavo Petro y a Abelardo De La Espriella.

, habló sobre el manifiesto del centro político en el que se envía un mensaje al presidente Gustavo Petro y a Abelardo De La Espriella. Enrique Vargas Lleras, exintegrante de la junta de la Nueva EPS, se refirió sobre las acusaciones del presidente Gustavo Petro por deudas de la entidad.

Jorge Iván Ospina, agente interventor de la Nueva EPS , abordó sobre los estados financieros de la entidad.

, abordó sobre los estados financieros de la entidad. El embajador Yoed Magen, líder de la delegación de ayuda de Israel a Venezuela, se pronunció sobre el plan de reconstrucción en el país tras los terremotos.

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