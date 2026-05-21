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Polémica por audios filtrados del CNE sobre AtlasIntel: Mañanas Blu, jueves, 21 mayo 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 21 de mayo de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de may, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 21 de mayo de 2026:

  • Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, habló de la polémica por audio que muestra fuerte discusión de magistrados del CNE por AtlasIntel.
  • Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, abordó del caso de Yulixa Toloza y el control sobre clínicas estéticas en la ciudad.
  • Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, se refirió del panorama político y la carrera por la Casa de Nariño.

  • Alejandro Eder, alcalde de Cali, se pronunció sobre los bloqueos por protesta de transportadores que reclaman pagos de chatarrización.

    Escuche el programa completo aquí:

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