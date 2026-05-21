Polémica por audios filtrados del CNE sobre AtlasIntel: Mañanas Blu, jueves, 21 mayo 2026

Actualizado: 21 de may, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 21 de mayo de 2026:
- Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, habló de la polémica por audio que muestra fuerte discusión de magistrados del CNE por AtlasIntel.
- Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, abordó del caso de Yulixa Toloza y el control sobre clínicas estéticas en la ciudad.
- Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, se refirió del panorama político y la carrera por la Casa de Nariño.
Alejandro Eder, alcalde de Cali, se pronunció sobre los bloqueos por protesta de transportadores que reclaman pagos de chatarrización.
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