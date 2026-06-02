Polémica por participación política de Petro en elecciones: Mañanas Blu, martes 2 de junio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 2 de junio de 2026:



El embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, habló sobre la suspensión impuesta por la Procuraduría General de la Nación por presunta participación en política tras los resultados de las elecciones presidenciales.

tras los resultados de las elecciones presidenciales. La senadora María José Pizarro, jefe de debate de la campaña de Iván Cepeda , se refirió sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de ponerse "al frente" de la campaña de Iván Cepeda.

, se refirió sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de ponerse "al frente" de la campaña de Iván Cepeda. Martín Ravelo, presidente de la USO, abordó sobre el paro de 24 horas convocado por el sindicato en Ecopetrol ante la falta de avances en la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo.

en la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo. Jennifer Pedraza, senadora electa de Dignidad y Compromiso, explicó sobre cómo se repartirían los votos de Sergio Fajardo tras su resultado en la primera vuelta.

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