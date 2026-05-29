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Pulso jurídico por participación política del presidente: Mañanas Blu, viernes 29 de mayo 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 29 de mayo de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Néstor-Morales-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de may, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 29 de mayo de 2026:

  • Luis Guillermo Vélez, presidente de la junta directiva de la Fundación para el Estado de Derecho, habló sobre la orden del Consejo de Estado al presidente Gustavo Petro de abstenerse de difundir propaganda electoral.
  • César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, explicó por qué en la capital iniciará la ley seca a partir de este viernes a las 6:00 p.m.
  • Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial, se refirió sobre el panorama político y la recta final de la carrera por la Casa de Nariño.
  • Sondra Macollins Garvin, candidata presidencial, abordó sobre el panorama político y la recta final de la carrera por la Casa de Nariño.
  • Daniel Briceño, representante electo del Centro Democrático, se pronunció sobre si dejará la campaña de Paloma Valencia para irse a la de Abelardo De La Espriella.

Escuche el programa completo aquí:

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