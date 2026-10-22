¿Qué hay detrás de la salida de Rodrigo Lara?: Mañanas Blu, 22 de octubre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 22 de octubre de 2026:



Alfredo De Luque, senador del Partido de la U, consideró que Rodrigo Lara hizo un buen trabajo como ministro del Interior, pero señaló que al final pudo existir una desconexión con el presidente Abelardo de la Espriella y que el episodio del Presupuesto General pudo influir en su salida. Sobre la llegada de Alejandro Ordóñez, afirmó que deberá mantener una relación fluida y transparente con el Congreso, sin caer en prácticas de “mermelada”.

y que el episodio del Presupuesto General pudo influir en su salida. Sobre la llegada de Alejandro Ordóñez, afirmó que deberá mantener una relación fluida y transparente con el Congreso, sin caer en prácticas de “mermelada”. Andrés Forero, senador del Centro Democrático, señaló que no puede asegurar que la salida de Rodrigo Lara esté directamente relacionada con el problema del Presupuesto General , aunque destacó que ambos hechos coincidieron en el tiempo. Advirtió que el Gobierno necesita estabilidad y mayor capacidad de concertación con el Congreso y expresó dudas sobre si Alejandro Ordóñez podrá tender los puentes necesarios para sacar adelante la agenda legislativa.

, aunque destacó que ambos hechos coincidieron en el tiempo. Advirtió que el Gobierno necesita estabilidad y mayor capacidad de concertación con el Congreso y expresó dudas sobre si Alejandro Ordóñez podrá tender los puentes necesarios para sacar adelante la agenda legislativa. Camilo Gómez, representante a la Cámara del Partido Liberal, aseguró que la salida del exministro Lara tomó por sorpresa al Congreso y destacó que había logrado construir consensos entre diferentes sectores. Explicó que en una reciente reunión discutieron recursos para las regiones, garantías para las elecciones de 2027, financiación de la Registraduría y el CNE y el respeto entre los poderes públicos, y pidió que esos acuerdos tengan continuidad con Alejandro Ordóñez.

y destacó que había logrado construir consensos entre diferentes sectores. Explicó que en una reciente reunión discutieron recursos para las regiones, garantías para las elecciones de 2027, financiación de la Registraduría y el CNE y el respeto entre los poderes públicos, y pidió que esos acuerdos tengan continuidad con Alejandro Ordóñez. Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, atribuyó la salida de Rodrigo Lara a varios factores, entre ellos las dificultades para consolidar una coalición estable y las tensiones internas dentro del Gobierno , y calificó como arriesgado cambiar de ministro del Interior cuando quedan pocas semanas de actividad legislativa. Consideró que Alejandro Ordóñez podría fortalecer el respaldo de los sectores más conservadores, pero tendría mayores dificultades para ampliar los apoyos hacia otras bancadas.

, y calificó como arriesgado cambiar de ministro del Interior cuando quedan pocas semanas de actividad legislativa. Consideró que Alejandro Ordóñez podría fortalecer el respaldo de los sectores más conservadores, pero tendría mayores dificultades para ampliar los apoyos hacia otras bancadas. Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, respaldó la designación de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior y destacó su experiencia política, jurídica y diplomática. Aseguró que cuenta con el apoyo de la bancada conservadora y sostuvo que, pese al tiempo que ha permanecido fuera del país, podrá retomar rápidamente la interlocución con el Congreso para proyectos como el Estatuto Antiterrorista y la ley de sometimiento.

Aseguró que cuenta con el apoyo de la bancada conservadora y sostuvo que, pese al tiempo que ha permanecido fuera del país, podrá retomar rápidamente la interlocución con el Congreso para proyectos como el Estatuto Antiterrorista y la ley de sometimiento. Guillermo Herrera, presidente de Camacol, advirtió que el sector de la construcción acumula 13 trimestres de caída en el PIB de edificaciones y señaló que la reducción de los subsidios ha contribuido a disminuir el mercado de vivienda . Aunque reconoció las restricciones fiscales del Gobierno, aseguró que no se debe abandonar una política de ayudas y destacó que existen más de 1.400 proyectos listos para desarrollar unas 250.000 viviendas, con inversiones cercanas a los 98 billones de pesos.

. Aunque reconoció las restricciones fiscales del Gobierno, aseguró que no se debe abandonar una política de ayudas y destacó que existen más de 1.400 proyectos listos para desarrollar unas 250.000 viviendas, con inversiones cercanas a los 98 billones de pesos. Henry Alviarez, coordinador nacional de Vente Venezuela, explicó que la oposición convocó concentraciones en distintas ciudades para exigir un cronograma electoral, la liberación de presos políticos y el regreso de María Corina Machado a Venezuela . Criticó la posibilidad de aplazar las elecciones hasta finales de 2027 o 2028 y aseguró que las movilizaciones serán pacíficas, incluida la concentración prevista en Plaza Venezuela, en Caracas.

. Criticó la posibilidad de aplazar las elecciones hasta finales de 2027 o 2028 y aseguró que las movilizaciones serán pacíficas, incluida la concentración prevista en Plaza Venezuela, en Caracas. Luis Fernando Vergara, personero de El Tambo, Cauca, denunció que transcurrieron cerca de tres días y medio entre la alerta por la presencia de explosivos y su destrucción definitiva por parte de las autoridades . Explicó que algunos habitantes, ante la demora, desenterraron y movieron varios de los seis cilindros encontrados, poniendo en riesgo sus vidas, mientras la vía permaneció restringida durante aproximadamente tres días.

. Explicó que algunos habitantes, ante la demora, desenterraron y movieron varios de los seis cilindros encontrados, poniendo en riesgo sus vidas, mientras la vía permaneció restringida durante aproximadamente tres días. Katherine Bobadilla, directora de Sostenibilidad de Camacol, aseguró que Colombia ocupa el primer lugar entre 190 economías en certificación EDGE de viviendas con criterios de eficiencia energética y de agua , con cerca de 27 millones de metros cuadrados certificados y una alta participación de vivienda de interés social. También presentó iniciativas para impulsar materiales con menor huella ambiental y aumentar la participación y el liderazgo de las mujeres en el sector constructor.

, con cerca de 27 millones de metros cuadrados certificados y una alta participación de vivienda de interés social. También presentó iniciativas para impulsar materiales con menor huella ambiental y aumentar la participación y el liderazgo de las mujeres en el sector constructor. Alejandro Martínez, presidente de Gasnova, advirtió que las dificultades y altos precios para importar gas natural podrían generar problemas de abastecimiento durante el fenómeno de El Niño , aunque explicó que el GLP se ha convertido en una alternativa para algunos sectores industriales. También alertó que los recursos previstos para subsidiar el gas en cilindros para hogares vulnerables cubrirían apenas cerca del 25 % de lo requerido, lo que podría aumentar el costo para los beneficiarios.

, aunque explicó que el GLP se ha convertido en una alternativa para algunos sectores industriales. También alertó que los recursos previstos para subsidiar el gas en cilindros para hogares vulnerables cubrirían apenas cerca del 25 % de lo requerido, lo que podría aumentar el costo para los beneficiarios. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, explicó su propuesta para facilitar la compra de vivienda a familias con ingresos de uno o dos salarios mínimos y trabajadores informales que no pueden reunir una cuota inicial . El proyecto plantea, para una vivienda de 150 millones de pesos, que el Estado aporte 50 millones como cuota inicial y que los restantes 100 millones se financien con una tasa subsidiada del 7 %, para alcanzar cuotas cercanas a los 700.000 pesos mensuales.

. El proyecto plantea, para una vivienda de 150 millones de pesos, que el Estado aporte 50 millones como cuota inicial y que los restantes 100 millones se financien con una tasa subsidiada del 7 %, para alcanzar cuotas cercanas a los 700.000 pesos mensuales. Iván Duque, expresidente de Colombia, advirtió sobre el impacto que puede tener el consumo digital excesivo en la salud mental y señaló que la tecnología y la inteligencia artificial deben utilizarse para prevención y atención, pero evitando que el uso permanente de dispositivos se convierta en dependencia. Además, consideró que el cambio de Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior no representa por sí solo una crisis de gobernabilidad y destacó la experiencia de Alejandro Ordóñez para mantener la coalición y adelantar la agenda legislativa del Gobierno.

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