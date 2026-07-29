¿Qué implica que De La Espriella se posesione en Cali? Mañanas Blu, miércoles 29 de julio 2026

Actualizado: 29 de jul, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 29 de julio de 2026:
- Carol Borda, representante a la Cámara por Salvación Nacional, habló sobre la decisión de que la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se realice en Cali.
- Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, se refirió sobre los detalles de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali.
- Julia Rubiano, secretaria de Educación de Bogotá, abordó sobre la regulación del uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en los colegios.
- El doctor Víctor Raúl Castillo, director del Hospital Internacional de Colombia, habló sobre la histórica telecirugía que conectará a Bucaramanga con la India.
- Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía, se pronunció sobre la inspección que realizó la Contraloría al Ministerio de Hacienda.
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