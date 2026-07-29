¿Qué implica que De La Espriella se posesione en Cali? Mañanas Blu, miércoles 29 de julio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 29 de julio de 2026:



Carol Borda, representante a la Cámara por Salvación Nacional , habló sobre la decisión de que la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se realice en Cali.

, habló sobre la decisión de que la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se realice en Cali. Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, se refirió sobre los detalles de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali.

Julia Rubiano, secretaria de Educación de Bogotá , abordó sobre la regulación del uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en los colegios.

, abordó sobre la regulación del uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en los colegios. El doctor Víctor Raúl Castillo, director del Hospital Internacional de Colombia, habló sobre la histórica telecirugía que conectará a Bucaramanga con la India.

Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía, se pronunció sobre la inspección que realizó la Contraloría al Ministerio de Hacienda.

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