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¿Qué implica que De La Espriella se posesione en Cali? Mañanas Blu, miércoles 29 de julio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 29 de julio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 29 de julio de 2026:

  • Carol Borda, representante a la Cámara por Salvación Nacional, habló sobre la decisión de que la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se realice en Cali.
  • Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, se refirió sobre los detalles de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali.
  • Julia Rubiano, secretaria de Educación de Bogotá, abordó sobre la regulación del uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en los colegios.
  • El doctor Víctor Raúl Castillo, director del Hospital Internacional de Colombia, habló sobre la histórica telecirugía que conectará a Bucaramanga con la India.
  • Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía, se pronunció sobre la inspección que realizó la Contraloría al Ministerio de Hacienda.

Escuche el programa completo aquí:

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