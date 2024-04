¿Que pasaría si nivel de embalses sigue bajando? Mañanas Blu, miércoles 17 de abril de 2024

En Mañanas Blu, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, abordó la preocupante situación de los embalses en Colombia, actualmente al 29% de su capacidad. Esta cifra acerca peligrosamente al país al umbral crítico del 27 %, punto en el cual se consideraría la implementación de medidas extremas, como el racionamiento de energía.

“Al momento de llegar a esa condición hay unos criterios y uno de los primeros que tendría que actuar es el sector industrial, especialmente Ecopetrol, con reducción de producción. De tal manera, estamos haciendo todo lo necesario para que no tengamos esa condición y que al contrario, por ejemplo, a través de Ecopetrol, podamos poner gas disponible en estas dos semanas y podamos llegar a superar la situación”, dijo Camacho en Mañanas Blu.

Durante la noche de este martes 16 de abril se presentó un hecho en el que se enfrentaron taxistas y conductores de plataformas de transporte en la avenida El Dorado, muy cerca del aeropuerto, situación que causó retrasos por horas en esta vía de Bogotá.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Uriel Alarcón, entregó detalles sobre el enfrentamiento y las causas que generaron el choque.

"Los 'gansos' son señores que están formando hasta una aplicación con unos precios en dólares. Súper altos, carnetizados. Eso eso es falsificación en documento público", dijo Alarcón.

Diego González, líder de los "Picaminosos", un grupo de motociclistas que se dedica a transportar pasajeros en Bogotá dijo en Mañanas Blu que fueron los taxistas los que iniciaron la pelea el martes, que ocasionó el bloqueo.

"Literalmente estaban haciendo allanamientos, obligando a bajar a todo el mundo de los carros particulares para revisar que fueran o no de aplicaciones", detalló González.

Por otro lado, la directora de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (Ascif), Clara Isabel Rodríguez, comentó que “la versión de los laboratorios sigue siendo la misma”, que no hay escasez de medicamentos en el país, pero aseguró que el 84 % de los medicamentos consumidos en Colombia son producidos localmente y están “totalmente abastecidos”.

“Esto lo hemos venido diciendo, no ahora, sino desde el año pasado y desde nuestra parte no tenemos ninguna afectación de producción, ninguna condición de orden logístico que permita considerar que la escasez se deba a que no haya una producción local", aseguró.

Camilo González Pozo, negociador del Gobierno, se refirió a las implicaciones que tiene para el proceso la decisión del grupo insurgente de no continuar con los acercamientos.

De acuerdo con Posso, esta fractura representa un desafío para el proceso de paz, ya que los disidentes restantes en la mesa de diálogo representan aproximadamente el 40 al 45% de los integrantes totales de estas organizaciones.

Escuche el programa completo en el audio completo: