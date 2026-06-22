Resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia: Mañanas Blu, lunes 22 de junio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 22 de junio de 2026:



Alejandro Eder, alcalde de Cali , habló de los disturbios que se presentaron ayer en la ciudad luego de los resultados de la segunda vuelta presidencial.

, habló de los disturbios que se presentaron ayer en la ciudad luego de los resultados de la segunda vuelta presidencial. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se refirió sobre los disturbios que se presentaron ayer en la ciudad luego de los resultados de la segunda vuelta presidencial.

El registrador Hernán Penagos , se pronunció sobre los resultados de la segunda vuelta de elecciones presidenciales.

, se pronunció sobre los resultados de la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Cristian Quiroz, presidente del CNE, abordó sobre los resultados de la segunda vuelta de elecciones presidenciales.

María José Pizarro, jefe de debate de Iván Cepeda, se refirió sobre el anuncio del ex candidato sobre la impugnación de 33.000 mesas tras los resultados de la segunda vuelta.

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