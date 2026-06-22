En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados electorales
Abelardo De La Espriella
Dólar en Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia: Mañanas Blu, lunes 22 de junio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 22 de junio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morales-Director-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 22 de junio de 2026:

  • Alejandro Eder, alcalde de Cali, habló de los disturbios que se presentaron ayer en la ciudad luego de los resultados de la segunda vuelta presidencial.
  • Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se refirió sobre los disturbios que se presentaron ayer en la ciudad luego de los resultados de la segunda vuelta presidencial.
  • El registrador Hernán Penagos, se pronunció sobre los resultados de la segunda vuelta de elecciones presidenciales.
  • Cristian Quiroz, presidente del CNE, abordó sobre los resultados de la segunda vuelta de elecciones presidenciales.
  • María José Pizarro, jefe de debate de Iván Cepeda, se refirió sobre el anuncio del ex candidato sobre la impugnación de 33.000 mesas tras los resultados de la segunda vuelta.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad