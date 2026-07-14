¿Se cambiará la sede de la posesión presidencial?: Mañanas Blu, martes 14 de julio 2026

Actualizado: 14 de jul, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 14 de julio de 2026:
- Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, habló sobre su encuentro con el presidente electo, Abelardo De La Espriella.
- Diego González, secretario general del Senado, se refirió sobre la solicitud del Gobierno entrante de trasladar la sede del Congreso para la posesión presidencial del 7 de agosto.
- Ediber Vásquez, alcalde de San Luis de Palenque, Casanare, abordó sobre las afectaciones que deja la temporada de lluvias en el municipio.
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