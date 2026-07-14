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¿Se cambiará la sede de la posesión presidencial?: Mañanas Blu, martes 14 de julio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 14 de julio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de jul, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 14 de julio de 2026:

  • Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, habló sobre su encuentro con el presidente electo, Abelardo De La Espriella.
  • Diego González, secretario general del Senado, se refirió sobre la solicitud del Gobierno entrante de trasladar la sede del Congreso para la posesión presidencial del 7 de agosto.
  • Ediber Vásquez, alcalde de San Luis de Palenque, Casanare, abordó sobre las afectaciones que deja la temporada de lluvias en el municipio.

Escuche el programa completo aquí:

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