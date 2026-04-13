Sigue la crisis en Santander por bloqueos en vías: Mañanas Blu, lunes, 13 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 13 de abril de 2026:
- Tatiana Muñoz, vocera del paro nacional, habló sobre los bloqueos en Santander, que generan crisis en movilidad, turismo y transporte aéreo.
- Gabriel Martínez, alcalde de Lebrija (Santander), abordó sobre la tensión en el departamento por los bloqueos viales protagonizados por comunidades campesinas.
- Ramiro Bejarano, abogado demandante, se refirió sobre la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al presidente Gustavo Petro de rectificar sus afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral.
- Daniel Rojas, ministro de Educación, profundizó sobre los casos de fraude detectados por la Universidad de Antioquia durante el examen de admisión a especialidades médico-quirúrgicas.
- La ministra de Ambiente, Irene Vélez, habló sobre la autorización del Gobierno para la eutanasia de cerca de 80 hipopótamos en Colombia.
Iván Ramírez, ingeniero colombiano en la NASA, se refirió sobre la misión Artemis II, que logró enviar a cuatro astronautas a sobrevolar la cara oculta de la Luna y traerlos de vuelta a la Tierra sanos y salvos.
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