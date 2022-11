El cambio climático influye en desastres como los de Mocoa y Manizales: experta

Margarita Songo Pascual, experta en medio ambiente, explicó en BLU Verde las medidas internacionales que se están tomando para controlar el cambio climático.



“Cada vez está más claro que el cambio climático está influyendo en los desastres naturales como el ocurrido en Mocoa y más recientemente en Manizales”, dijo.



Explicó que no es que estos desastres no ocurrieran antes, sino que con el cambio climático tienen una “mayor envergadura”.



“Hay que tener en cuenta que los esfuerzos para combatir el cambio climático tienen que ser esfuerzos conjuntos para que tengan efecto”, dijo.



Asimismo, manifestó que los gobiernos tienen que adoptar medidas urgentes en temas como reubicación de viviendas y familias en zonas vulnerables y “social y económicamente”.



Sin embargo, precisó que lo más importante es que las políticas gubernamentales estén encaminadas a una “adecuada” gestión que incluya la preparación de la población, política de conocimiento del riesgo eficaz y un compromiso de las instituciones desde el ámbito local hasta el nacional.



Finalmente, puntualizó que Colombia desde el desastre de Armero, en donde murieron más de 20 mil personas, es uno de los países más preparados y comprometidos con el cambio climático y la prevención de desastres en América Latina.



La experta, además, hizo un llamado para que las personas que construyen viviendas en zonas de alto riesgo utilicen materiales sismo resistentes.



“Colombia no solo es un país que tenga riesgo de aludes y movimiento volcánico, sino que además es muy activo sísmicamente”, precisó.