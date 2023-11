"El sueño es que donde haya glaciares pueda llegar a existir un Cumbres Blancas”: Marcela Fernández

La activista ambiental colombiana Marcela Fernández fue destacada por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes de 2023. Este reconocimiento se debe a su incansable compromiso en la lucha contra la crisis climática, concentrándose en su impacto devastador sobre los glaciares de Colombia. Cabe destacar que actualmente solo persisten seis de los 14 glaciares originales en la región. La paisa habló en El Radar sobre sus proyectos medioambientales.

"Yo dejé la universidad y siempre me he dedicado a crear proyectos multidisciplinarios, siempre he sido emprendedora… El sueño es que donde sea que haya glaciares pueda llegar a haber un Cumbres Blancas”, señaló.

Fernández mencionó que al dejar la universidad empezó a crear proyectos multidisciplinarios, pues ha sido sido emprendedora desde muy joven. Entonces estaba en múltiples proyectos, pero también trabajó en una cadena de hoteles que se llamaba Celina, luego se dedicó d lleno a la sostenibilidad.

"Decidí dedicarme por completo a la sostenibilidad, quería levantarme todos los días de mi vida y tener un impacto. Así que hoy Cumbres Blancas también está en México, Ecuador, Perú, Venezuela que será el primer país en el mundo en perder el único glaciar que queda, el Humboldt y también tenemos un pequeño equipo en en el este de África...Estamos a tiempo de aprender todas las lecciones que tienen para enseñarnos y ellos son. A mí me gusta ponerlos como los mártires del cambio climático", señaló.

Fernández, comunicadora de la Universidad Eafit de Medellín, abandonó sus estudios para explorar alternativas educativas y viajar, adoptando un enfoque de aprendizaje no convencional. Su experiencia la llevó a crear un proyecto empresarial centrado en viajes educativos, donde los participantes aprendían de activistas locales y emprendimientos en diferentes países.

Además, puso en manifiesto en la entrevista que, en Colombia, quedan seis glaciares tropicales, divididos en cuatro volcanes y dos sierras. La aceleración del derretimiento se debe al cambio climático, siendo las áreas ecuatoriales más sensibles y afectadas por el calentamiento global.

