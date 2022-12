Estaciones de calidad de aire en naranja son por agente externo: alcalde Gutiérrez

Los ministros de Medio Ambiente, Transporte, Salud y Minas y Energía presentan este viernes en Medellín un nuevo informe de calidad del aire en el país.

Precisamente, en esta jornada, el sistema de monitoreo del SIATA confirma que siete estaciones de monitoreo están en color naranja, es decir, un aire dañino para la salud. de grupos sensibles: niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Publicidad

Las

estaciones están ubicadas en los municipios de Girardota, Itagüí y cinco de ellas en Medellín.

Le puede interesar: Ganadería contamina más que fábricas, carros, camiones y buses: Ideam

A la presentación del estudio asistió el alcalde Federico Gutiérrez, quien aseguró que la contaminación registrada este viernes obedece a agentes externos.

“Lo que pasa hoy es un agente externo. De acuerdo con el pronóstico, no es necesario tomar medidas. Viene un puente y ayuda a bajar ese material participado. Ojalá la Corte Constitucional nos reciba para mostrar los avances. No se puede decir que no hay porque sí los hay”, aseguró el alcalde.

En cuanto a balance de la calidad del aire, se destaca en el informe que en municipios como Sabaneta, Itagüí y Caldas han bajado los niveles de contaminación.

Publicidad

En el país, la calidadd del aire mejoró en 7,3 puntos porcentuales durante el último año, según el análisis presentado este viernes.