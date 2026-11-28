La organización sin ánimo de lucro The Ocean Cleanup lanzó oficialmente sus operaciones en Colombia para interceptar residuos plásticos en ríos y canales urbanos antes de que desemboquen en el océano. Con este anuncio, el país se convierte en el primero de América del Sur, y el décimo tercero a nivel mundial, en integrar su red operativa dentro del 30 Cities Program.

La intervención responde a un diagnóstico crítico sobre el manejo de residuos en el territorio nacional. De acuerdo con cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente), Colombia genera cerca de 1,4 millones de toneladas de plástico al año, pero recicla únicamente entre el 20 % y el 25 %.

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A su vez, un informe del Global Plastic Hub del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ubica al país entre los 30 principales contribuyentes globales a la contaminación plástica marina, con más de 47.000 toneladas acumuladas en sus costas. En el Caribe colombiano, evaluaciones del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) registran un promedio de 2.014 piezas de basura por kilómetro de costa, casi cuatro veces el promedio mundial.

Contaminación en el mar Foto: The Ocean Cleanup

¿En qué ciudades de Colombia funcionará el proyecto y qué ríos intervendrá?

El despliegue regional inicia en tres capitales del Caribe colombiano mediante alianzas con autoridades locales, corporaciones ambientales y asociaciones de recicladores:



Santa Marta: junto con la Alcaldía Distrital y Corpamag, se adelantan evaluaciones técnicas para instalar soluciones Interceptor en los ríos Manzanares y Gaira, articuladas con el Programa de Negocios Verdes y recicladores locales.

junto con la Alcaldía Distrital y Corpamag, se adelantan evaluaciones técnicas para instalar soluciones Interceptor en los ríos Manzanares y Gaira, articuladas con el Programa de Negocios Verdes y recicladores locales. Cartagena: en coordinación con la Alcaldía Mayor y el Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena), avanza el diagnóstico técnico en más de diez canales urbanos que drenan hacia la Ciénaga de la Virgen.

en coordinación con la Alcaldía Mayor y el Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena), avanza el diagnóstico técnico en más de diez canales urbanos que drenan hacia la Ciénaga de la Virgen. Barranquilla: en alianza con la Alcaldía Distrital, se proyecta ubicar soluciones acuáticas en la cuenca baja del río Magdalena y el arroyo León para proteger la Ciénaga de Mallorquín, los manglares y el ecosistema de Puerto Mocho.

Según explicó Ricardo Restrepo, director regional para las Américas de The Ocean Cleanup, Colombia será uno de los primeros países en alcanzar fases avanzadas de implementación dentro del 30 Cities Program, iniciativa que busca capturar hasta un tercio de las emisiones globales de plástico que fluyen desde las cuencas hacia los océanos al cierre de esta década.



¿Cómo operan las barreras Interceptor para atrapar el plástico en los ríos?

Fundada en 2013 en los Países Bajos por Boyan Slat, The Ocean Cleanup combina la limpieza directa en los océanos con la interceptación preventiva en los afluentes. Para esta tarea utiliza los sistemas Interceptor, conformados por barreras flotantes y embarcaciones que aprovechan las corrientes naturales del agua para dirigir los desechos hacia una cinta transportadora impulsada por energía solar.



Cuando los contenedores alcanzan su capacidad máxima, sensores en tiempo real envían alertas a los equipos locales en tierra para trasladar el material recolectado hacia las redes de reciclaje y economía circular. Con más de 64 millones de kilogramos de basura retirados de ecosistemas acuáticos en el mundo hasta octubre de 2026, la organización busca reducir en un 90 % el plástico flotante oceánico para el año 2040.