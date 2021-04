27 de abril de 2021 – Meridiano BLU, programa completo

Este martes en Meridiano BLU hablamos de la reunión del Partido Liberal, en donde el expresidente César Gaviria criticó al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

"Estamos avanzando de una situación muy grave a una situación catastrófica y nadie con sus amenazas, ni fuego amigo, ni el gobierno me van a callar, yo no le tengo miedo a nadie. No le tuve miedo a Pablo Escobar, qué se lo voy a tener al señor Carrasquilla. A mí no me van a callar ni me van a intimidar. Eso es imposible", agregó.

Por otro lado, Colombia pidió ayuda a Estados Unidos para obtener más vacunas contra el COVID-19

Por último, información sobre la ejecución de tres periodistas europeos reportados como desaparecidos en Burkina Faso.

Escuche el programa completo de Meridiano BLU: