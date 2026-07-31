Avanza el caso del conductor asesinado en Usaquén: 31 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 31 de jul, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 31 de julio de 2026:
- La Procuraduría abrió una investigación para establecer el alcance de las presuntas irregularidades cometidas por Gabriela Muñoz Olaya, estudiante de Derecho e influencer cercana al presidente Gustavo Petro. La decisión quedó consignada en un documento de ocho páginas firmado por la procuradora Sonia Patricia Téllez.
- Un juez envió a prisión a dos personas señaladas de asesinar a Juan Pablo Vargas, conductor de una plataforma digital, en el sector de El Codito, localidad de Usaquén. Los procesados enfrentarán cargos por homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas.
- El presidente Gustavo Petro viajará entre hoy y mañana a Cuba para cumplir una agenda internacional. Será su último desplazamiento al exterior antes de entregar el mando el próximo 7 de agosto.
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