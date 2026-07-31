Avanza el caso del conductor asesinado en Usaquén: 31 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 31 de julio de 2026:



La Procuraduría abrió una investigación para establecer el alcance de las presuntas irregularidades cometidas por Gabriela Muñoz Olaya, estudiante de Derecho e influencer cercana al presidente Gustavo Petro. La decisión quedó consignada en un documento de ocho páginas firmado por la procuradora Sonia Patricia Téllez.

La decisión quedó consignada en un documento de ocho páginas firmado por la procuradora Sonia Patricia Téllez. Un juez envió a prisión a dos personas señaladas de asesinar a Juan Pablo Vargas , conductor de una plataforma digital, en el sector de El Codito, localidad de Usaquén. Los procesados enfrentarán cargos por homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas.

, conductor de una plataforma digital, en el sector de El Codito, localidad de Usaquén. Los procesados enfrentarán cargos por homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas. El presidente Gustavo Petro viajará entre hoy y mañana a Cuba para cumplir una agenda internacional. Será su último desplazamiento al exterior antes de entregar el mando el próximo 7 de agosto.

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