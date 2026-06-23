Avanza el escrutinio electoral en Colombia: 23 junio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 23 de jun, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 23 de junio de 2026:
- En Bogotá y otras ciudades del país, las alcaldías habilitarán pantallas gigantes para que los aficionados disfruten del partido de la Selección Colombia. En la capital, los puntos de encuentro estarán ubicados en el Parque El Tunal y el Fontanar, donde el ingreso al público estará permitido a partir de las 6:00 de la tarde.
- La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) informaron que ya culminó la primera fase del escrutinio, la cual presenta una coincidencia del 99,9 % con los resultados del preconteo.
El senador Iván Cepeda afirmó que no reconoce aún los resultados y que esperará el conteo definitivo del escrutinio.
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