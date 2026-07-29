En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista con Angie Rodríguez en Mañanas Blu
Carlos Caicedo
Juliana Guerrero
Posesión presidencial
Plinio Apuleyo Mendoza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Avanzan denuncias de Angie Rodríguez contra Petro: 29 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 29 de julio de 2026:

  • Faltan nueve días para la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.
  • La plenaria del Senado se reunirá para definir la aprobación del traslado de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella a Cali.

  • Las denuncias de la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, contra el presidente Gustavo Petro continúan su curso: tras acudir a la Comisión de Acusación de la Cámara, ahora es esperada en los juzgados de Paloquemao en Bogotá.

    Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad