Avanzan denuncias de Angie Rodríguez contra Petro: 29 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 29 de jul, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 29 de julio de 2026:
- Faltan nueve días para la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.
- La plenaria del Senado se reunirá para definir la aprobación del traslado de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella a Cali.
Las denuncias de la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, contra el presidente Gustavo Petro continúan su curso: tras acudir a la Comisión de Acusación de la Cámara, ahora es esperada en los juzgados de Paloquemao en Bogotá.
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