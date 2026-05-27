Comercio enfrenta retos por decisiones del Gobierno: 27 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 27 de mayo de 2026:



Atentado del ELN contra un batallón del Ejército en La Guajira , a cuatro días de las elecciones, deja 12 militares heridos.

, a cuatro días de las elecciones, deja 12 militares heridos. Reportan presencia de encapuchados que estarían fabricando artefactos explosivos en edificios de la Universidad Nacional en Bogotá.

Fenalco advierte que la reforma tributaria, el aumento salarial y las medidas laborales del Gobierno Petro han golpeado fuertemente al comercio.

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