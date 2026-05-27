Comercio enfrenta retos por decisiones del Gobierno: 27 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 27 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 27 de mayo de 2026:
- Atentado del ELN contra un batallón del Ejército en La Guajira, a cuatro días de las elecciones, deja 12 militares heridos.
- Reportan presencia de encapuchados que estarían fabricando artefactos explosivos en edificios de la Universidad Nacional en Bogotá.
- Fenalco advierte que la reforma tributaria, el aumento salarial y las medidas laborales del Gobierno Petro han golpeado fuertemente al comercio.
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