En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Lili Pink
Vía La Mesa
Coosalud
Atentados Cauca
Amenazas a candidatos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Consejo de Estado frena traslado a Colpensiones: 28 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 28 de abril de 2026:

  • El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del Gobierno que daba un mes de plazo a los fondos privados de pensiones para trasladar 25 billones de pesos a Colpensiones.
  • El ministro del Interior, Armando Benedetti, insistió en que la suspensión del dinero a Colpensiones decisión responde a una “lucha de clases” y aseguró que favorece principalmente a los sectores más ricos.

  • El Gobierno convocó para esta tarde un Consejo de Seguridad, mientras las Fuerzas Militares refuerzan las medidas ante la oleada de ataques atribuida a las disidencias de las Farc.

    Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad