Consejo de Estado frena traslado a Colpensiones: 28 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 28 de abr, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 28 de abril de 2026:
- El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del Gobierno que daba un mes de plazo a los fondos privados de pensiones para trasladar 25 billones de pesos a Colpensiones.
- El ministro del Interior, Armando Benedetti, insistió en que la suspensión del dinero a Colpensiones decisión responde a una “lucha de clases” y aseguró que favorece principalmente a los sectores más ricos.
El Gobierno convocó para esta tarde un Consejo de Seguridad, mientras las Fuerzas Militares refuerzan las medidas ante la oleada de ataques atribuida a las disidencias de las Farc.
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