Continúa el descenso del dólar en el país: 10 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 10 de julio de 2026:



El dólar sigue a la baja y se cotiza a esta hora en 3.249 pesos , su nivel más bajo de los últimos siete años.

, su nivel más bajo de los últimos siete años. Al descubierto una red de falsas clínicas estéticas en el norte de Bogotá: las autoridades hallaron medicamentos vencidos y centros clandestinos que operaban en el barrio Santa Bárbara.

Tristeza y desolación en Quibdó tras un voraz incendio que consumió 30 viviendas y dejó, al menos, tres personas fallecidas.

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