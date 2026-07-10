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Continúa el descenso del dólar en el país: 10 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de jul, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 10 de julio de 2026:

  • El dólar sigue a la baja y se cotiza a esta hora en 3.249 pesos, su nivel más bajo de los últimos siete años.
  • Al descubierto una red de falsas clínicas estéticas en el norte de Bogotá: las autoridades hallaron medicamentos vencidos y centros clandestinos que operaban en el barrio Santa Bárbara.
  • Tristeza y desolación en Quibdó tras un voraz incendio que consumió 30 viviendas y dejó, al menos, tres personas fallecidas.

Escuche el programa completo aquí:

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