En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Beto Coral
Argentina
Malvinas
Vía al Llano
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Diferencias por elección de presidente al Senado: 16 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jul, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves,16 de julio de 2026:

  • Las disidencias de las Farc estarían presionando a las comunidades para promover asonadas contra el Ejército Nacional.
  • Fallas técnicas registradas desde esta mañana en el Metro de Medellín afectan la movilidad en la capital antioqueña. Miles de usuarios han tenido que buscar alternativas para llegar a sus lugares de trabajo.

  • Continúa la disputa por la presidencia del Senado. El Centro Democrático marca distancia del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en medio de las negociaciones políticas.

    Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad