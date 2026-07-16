Diferencias por elección de presidente al Senado: 16 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 16 de jul, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves,16 de julio de 2026:
- Las disidencias de las Farc estarían presionando a las comunidades para promover asonadas contra el Ejército Nacional.
- Fallas técnicas registradas desde esta mañana en el Metro de Medellín afectan la movilidad en la capital antioqueña. Miles de usuarios han tenido que buscar alternativas para llegar a sus lugares de trabajo.
Continúa la disputa por la presidencia del Senado. El Centro Democrático marca distancia del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en medio de las negociaciones políticas.
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