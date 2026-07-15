EE.UU. y Colombia fortalecen su agenda bilateral: 14 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes,14 de julio de 2026:



Inglaterra y Argentina se enfrentan por un cupo en la final de la Copa del Mundo 2026.

de la Copa del Mundo 2026. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió al vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, para abordar las prioridades de la relación bilateral.

Naciones Unidas y Estados Unidos hicieron un llamado a garantizar una transición pacífica en Colombia ante el cambio de gobierno entre Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella.

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