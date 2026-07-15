EE.UU. y Colombia fortalecen su agenda bilateral: 14 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 15 de jul, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes,14 de julio de 2026:
- Inglaterra y Argentina se enfrentan por un cupo en la final de la Copa del Mundo 2026.
- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió al vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, para abordar las prioridades de la relación bilateral.
- Naciones Unidas y Estados Unidos hicieron un llamado a garantizar una transición pacífica en Colombia ante el cambio de gobierno entre Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella.
Escuche el programa completo aquí: