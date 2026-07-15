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EE.UU. y Colombia fortalecen su agenda bilateral: 14 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes,14 de julio de 2026:

  • Inglaterra y Argentina se enfrentan por un cupo en la final de la Copa del Mundo 2026.
  • El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió al vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, para abordar las prioridades de la relación bilateral.
  • Naciones Unidas y Estados Unidos hicieron un llamado a garantizar una transición pacífica en Colombia ante el cambio de gobierno entre Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella.

Escuche el programa completo aquí:

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