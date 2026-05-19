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Encuentran cuerpo de mujer en río en Bogotá: 19 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 19 de mayo de 2026:

  • Encontraron cuerpo sin vida de una mujer en el río Tunjuelito en Bogotá.
  • El procurador general, Gregorio Eljach, pidió al presidente Gustavo Petro respeto por la independencia de poderes.
  • En el caso colombo-venezolano, le negaron la nacionalidad venezolana a Alex Saab tras su deportación a Estados Unidos.

  • Continúa desaparecida Yulitza Toloza, de 52 años, quien fue sacada inconsciente de una clínica estética en el sur de Bogotá; sus presuntos responsables estarían en Venezuela.

    Escuche el programa completo aquí:

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