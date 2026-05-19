Encuentran cuerpo de mujer en río en Bogotá: 19 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 19 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 19 de mayo de 2026:
- Encontraron cuerpo sin vida de una mujer en el río Tunjuelito en Bogotá.
- El procurador general, Gregorio Eljach, pidió al presidente Gustavo Petro respeto por la independencia de poderes.
- En el caso colombo-venezolano, le negaron la nacionalidad venezolana a Alex Saab tras su deportación a Estados Unidos.
Continúa desaparecida Yulitza Toloza, de 52 años, quien fue sacada inconsciente de una clínica estética en el sur de Bogotá; sus presuntos responsables estarían en Venezuela.
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