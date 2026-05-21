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Enfrentamientos en Cauca dejan víctimas indígenas: 21 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 21 de mayo de 2026:

  • Grave situación en Silvia, Cauca, por enfrentamientos entre grupos indígenas que dejan varios muertos.
  • La Policía interviene por orden del alcalde Alejandro Eder y despeja por la fuerza bloqueos de conductores de transporte público.

  • En Bogotá hay repudio por el asesinato de un líder cultural en la localidad de Santa Fe, en el centro de la capital del país.

    Escuche el programa completo aquí:

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