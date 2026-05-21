Enfrentamientos en Cauca dejan víctimas indígenas: 21 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 21 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 21 de mayo de 2026:
- Grave situación en Silvia, Cauca, por enfrentamientos entre grupos indígenas que dejan varios muertos.
- La Policía interviene por orden del alcalde Alejandro Eder y despeja por la fuerza bloqueos de conductores de transporte público.
En Bogotá hay repudio por el asesinato de un líder cultural en la localidad de Santa Fe, en el centro de la capital del país.
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