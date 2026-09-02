Gobierno toma medidas tras atentado en Cúcuta: 2 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 2 de septiembre de 2026:

El Gobierno Naciona l anunció nuevas medidas para enfrentar la crisis de orden público en Norte de Santander, tras el atentado ocurrido en Cúcuta que dejó una persona muerta y dos uniformados heridos.

Situación en Guayabetal, Cundinamarca, sigue crítica: alcalde pide ayuda urgente al Gobierno por las lluvias de las últimas horas, aumentaron la presión sobre la infraestructu ra. El arrastre de una gran cantidad de árboles terminó debilitando la estructura hasta provocar su colapso durante la mañana.

tras el atentado ocurrido en Cúcuta que dejó una persona muerta y dos uniformados heridos. El papa León XIV sostuvo este miércoles una conversación telefónica con el presidente Abelardo DeLa Espriella , durante la cual expresó su solidaridad con las víctimas del reciente terremoto.

, durante la cual expresó su solidaridad con las víctimas del reciente terremoto. Joseph Rico Alandate tenía apenas 21 años, un título técnico en reparación de celulares y un taller improvisado en el barrio Las Palmas, al sur de Barranquilla, donde vivía con sus padres, dos adultos mayores que están enfermos y a quienes ayudaba económicamente.

La Alcaldía de Bogot á se encuentra ultimando los detalles de una de las medidas de convivencia escolar más comentadas de los últimos años: l a restricción del uso de teléfonos celulares en los colegios distritales (públicos) y privados de la capital.

a restricción del uso de teléfonos celulares en los colegios distritales (públicos) y privados de la capital. La Superintendencia de Servicios Públicos está poniendo en duda públicamente que Canacol se esté quedando sin gas natural y está insinuando que es hora de revisar las decisiones comerciales de esta compañía frente a distintos clientes, según un documento conocido por Blu Radio.