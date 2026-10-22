JEP condena coronel por 38 falsos positivos: 22 de octubre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 22 de octubre de 2026:



Argentina declaró organizaciones terroristas a las disidencias de las Farc y al ELN, junto con otros tres grupos criminales de América Latina . La decisión del gobierno de Javier Milei ordena incluirlos en el registro argentino de personas y entidades vinculadas con terrorismo y financiación terrorista. Según las autoridades de ese país, la medida busca fortalecer la prevención, detectar amenazas y facilitar el intercambio de información internacional.

. La decisión del gobierno de Javier Milei ordena incluirlos en el registro argentino de personas y entidades vinculadas con terrorismo y financiación terrorista. Según las autoridades de ese país, la medida busca fortalecer la prevención, detectar amenazas y facilitar el intercambio de información internacional. La JEP condenó al coronel retirado Juan Carlos Suárez Figueroa por su responsabilidad en 38 casos de falsos positivos . El oficial reconoció tardíamente su responsabilidad en 24 hechos y recibió una sanción de seis años y tres meses de privación de la libertad en un establecimiento especial. También deberá contribuir a la búsqueda de desaparecidos, dignificar a las víctimas y participar en actos de memoria, mientras las Fuerzas Militares deberán realizar una petición pública de perdón.

. El oficial reconoció tardíamente su responsabilidad en 24 hechos y recibió una sanción de seis años y tres meses de privación de la libertad en un establecimiento especial. También deberá contribuir a la búsqueda de desaparecidos, dignificar a las víctimas y participar en actos de memoria, mientras las Fuerzas Militares deberán realizar una petición pública de perdón. Las autoridades encontraron 4.235 aletas de tiburón almacenadas en una vivienda de Tumaco y capturaron al presunto responsable de su tráfico. El material correspondería a por lo menos mil tiburones sacrificados en mares colombianos y habría sido transportado por trochas hacia Ecuador para posteriormente ser enviado en contenedores a China. Entre las especies identificadas hay tiburón zorro, cobrizo y sedoso.

El material correspondería a por lo menos mil tiburones sacrificados en mares colombianos y habría sido transportado por trochas hacia Ecuador para posteriormente ser enviado en contenedores a China. Entre las especies identificadas hay tiburón zorro, cobrizo y sedoso. La crisis energética del Caribe volvió a encender las alertas por las altas tarifas, los cortes del servicio y las sanciones por sobreconsumo. Miguel Ángel Alzate Salcedo, personero distrital de Barranquilla, aseguró que la región requiere inversiones urgentes en infraestructura y pidió un tratamiento diferencial frente al programa de ahorro debido a las altas temperaturas. Señaló que más de 258.000 usuarios han sido sancionados y confirmó que las personerías adelantan acciones judiciales contra algunas medidas implementadas.

Miguel Ángel Alzate Salcedo, personero distrital de Barranquilla, aseguró que la región requiere inversiones urgentes en infraestructura y pidió un tratamiento diferencial frente al programa de ahorro debido a las altas temperaturas. Señaló que más de 258.000 usuarios han sido sancionados y confirmó que las personerías adelantan acciones judiciales contra algunas medidas implementadas. Las dos menores de 13 y 16 años que habían desaparecido después de salir de un colegio de Kennedy fueron encontradas en Usme . Un hombre se había presentado como familiar y logró retirarlas de la institución sin que los padres fueran contactados para verificar la autorización. Las menores fueron trasladadas para valoración médica y restablecimiento de derechos, mientras la Secretaría de Educación investiga las posibles fallas en los protocolos de seguridad del colegio.

. Un hombre se había presentado como familiar y logró retirarlas de la institución sin que los padres fueran contactados para verificar la autorización. Las menores fueron trasladadas para valoración médica y restablecimiento de derechos, mientras la Secretaría de Educación investiga las posibles fallas en los protocolos de seguridad del colegio. Bogotá prepara nuevas reglas para disminuir la concentración de carreras atléticas en Teusaquillo y llevar parte de estos eventos a otras zonas de la ciudad. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, explicó que el borrador contempla reducir el número de competencias en el sector, aumentar las sanciones por incumplimientos y reorganizar los recorridos. Actualmente se realizan unas 26 carreras al año y la intención es combinar zonas y trayectos para reducir el impacto sobre los residentes.

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