JEP condena coronel por 38 falsos positivos: 22 de octubre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 22 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 22 de octubre de 2026:
- Argentina declaró organizaciones terroristas a las disidencias de las Farc y al ELN, junto con otros tres grupos criminales de América Latina. La decisión del gobierno de Javier Milei ordena incluirlos en el registro argentino de personas y entidades vinculadas con terrorismo y financiación terrorista. Según las autoridades de ese país, la medida busca fortalecer la prevención, detectar amenazas y facilitar el intercambio de información internacional.
- La JEP condenó al coronel retirado Juan Carlos Suárez Figueroa por su responsabilidad en 38 casos de falsos positivos. El oficial reconoció tardíamente su responsabilidad en 24 hechos y recibió una sanción de seis años y tres meses de privación de la libertad en un establecimiento especial. También deberá contribuir a la búsqueda de desaparecidos, dignificar a las víctimas y participar en actos de memoria, mientras las Fuerzas Militares deberán realizar una petición pública de perdón.
- Las autoridades encontraron 4.235 aletas de tiburón almacenadas en una vivienda de Tumaco y capturaron al presunto responsable de su tráfico. El material correspondería a por lo menos mil tiburones sacrificados en mares colombianos y habría sido transportado por trochas hacia Ecuador para posteriormente ser enviado en contenedores a China. Entre las especies identificadas hay tiburón zorro, cobrizo y sedoso.
- La crisis energética del Caribe volvió a encender las alertas por las altas tarifas, los cortes del servicio y las sanciones por sobreconsumo. Miguel Ángel Alzate Salcedo, personero distrital de Barranquilla, aseguró que la región requiere inversiones urgentes en infraestructura y pidió un tratamiento diferencial frente al programa de ahorro debido a las altas temperaturas. Señaló que más de 258.000 usuarios han sido sancionados y confirmó que las personerías adelantan acciones judiciales contra algunas medidas implementadas.
- Las dos menores de 13 y 16 años que habían desaparecido después de salir de un colegio de Kennedy fueron encontradas en Usme. Un hombre se había presentado como familiar y logró retirarlas de la institución sin que los padres fueran contactados para verificar la autorización. Las menores fueron trasladadas para valoración médica y restablecimiento de derechos, mientras la Secretaría de Educación investiga las posibles fallas en los protocolos de seguridad del colegio.
- Bogotá prepara nuevas reglas para disminuir la concentración de carreras atléticas en Teusaquillo y llevar parte de estos eventos a otras zonas de la ciudad. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, explicó que el borrador contempla reducir el número de competencias en el sector, aumentar las sanciones por incumplimientos y reorganizar los recorridos. Actualmente se realizan unas 26 carreras al año y la intención es combinar zonas y trayectos para reducir el impacto sobre los residentes.
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