Novedades del caso Yulixa Toloza: 20 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 20 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 20 de mayo de 2026:
- Medicina Legal confirmó que el cuerpo hallado por la Policía en la vía entre Anapoima y Apulo corresponde a Yulixa Toloza.
- El senador Alexander López criticó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras el intento de secuestro del que fue víctima en la tarde de este martes en la vía entre Popayán y Cali.
La Misión de Observación Electoral aseguró que ninguna organización política presentó reparos frente a las elecciones parlamentarias del pasado 8 de marzo.
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