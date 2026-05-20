Novedades del caso Yulixa Toloza: 20 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 20 de mayo de 2026:



Medicina Legal confirmó que el cuerpo hallado por la Policía en la vía entre Anapoima y Apulo corresponde a Yulixa Toloza.

en la vía entre Anapoima y Apulo corresponde a Yulixa Toloza. El senador Alexander López criticó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras el intento de secuestro del que fue víctima en la tarde de este martes en la vía entre Popayán y Cali.

La Misión de Observación Electoral aseguró que ninguna organización política presentó reparos frente a las elecciones parlamentarias del pasado 8 de marzo. Escuche el programa completo aquí: