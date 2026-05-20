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Novedades del caso Yulixa Toloza: 20 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 20 de mayo de 2026:

  • Medicina Legal confirmó que el cuerpo hallado por la Policía en la vía entre Anapoima y Apulo corresponde a Yulixa Toloza.
  • El senador Alexander López criticó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras el intento de secuestro del que fue víctima en la tarde de este martes en la vía entre Popayán y Cali.

  • La Misión de Observación Electoral aseguró que ninguna organización política presentó reparos frente a las elecciones parlamentarias del pasado 8 de marzo.

    Escuche el programa completo aquí:

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