Nueva prueba en el caso de Angie Rodríguez: 6 de noviembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 6 de noviembre de 2026:



El Senado de Paraguay retomó el juicio político contra Santiago Peña después de rechazar la renuncia que había presentado a la Presidencia . La defensa del mandatario respondió las acusaciones mientras en el Congreso avanzaba el proceso que podría terminar con su destitución y la pérdida de sus fueros. La Fiscalía paraguaya también abrió una causa penal en su contra en medio de la crisis relacionada con Ueno Bank.

. La defensa del mandatario respondió las acusaciones mientras en el Congreso avanzaba el proceso que podría terminar con su destitución y la pérdida de sus fueros. La Fiscalía paraguaya también abrió una causa penal en su contra en medio de la crisis relacionada con Ueno Bank. Colombia expulsó a cerca de 80 ciudadanos venezolanos que se encontraban de manera irregular en el país y registraban antecedentes o problemas con la justicia . Los extranjeros fueron trasladados desde Bogotá hasta Cúcuta y posteriormente entregados a las autoridades venezolanas.

. Los extranjeros fueron trasladados desde Bogotá hasta Cúcuta y posteriormente entregados a las autoridades venezolanas. La defensa de Angie Rodríguez entregó a la Fiscalía un informe toxicológico realizado en España como nueva prueba dentro de la investigación por un presunto intento de homicidio . Wilson Ruiz, exministro de Justicia y actual abogado de la exdirectora del DAPRE, explicó que el análisis de una muestra de cabello detectó sustancias psicotrópicas y pidió que el resultado sea contrastado con las demás pruebas. Rodríguez también continuará declarando dentro de las investigaciones relacionadas con las denuncias sobre presuntos ‘sexocontratos’.

. Wilson Ruiz, exministro de Justicia y actual abogado de la exdirectora del DAPRE, explicó que el análisis de una muestra de cabello detectó sustancias psicotrópicas y pidió que el resultado sea contrastado con las demás pruebas. Rodríguez también continuará declarando dentro de las investigaciones relacionadas con las denuncias sobre presuntos ‘sexocontratos’. Un juez autorizó avanzar con el proceso como personas ausentes contra siete cabecillas de la Segunda Marquetalia señalados por el asesinato de Miguel Uribe Turbay . Entre ellos están alias ‘Iván Márquez’, ‘John 40’ y ‘Zarco Aldinever’. La Fiscalía sostuvo que agotó diferentes mecanismos de búsqueda y que los señalados estarían ocultos en zonas de frontera o en Venezuela.

. Entre ellos están alias ‘Iván Márquez’, ‘John 40’ y ‘Zarco Aldinever’. La Fiscalía sostuvo que agotó diferentes mecanismos de búsqueda y que los señalados estarían ocultos en zonas de frontera o en Venezuela. La tensión entre la JEP y el Ministerio de Cultura aumentó por el retiro de varias piezas del Museo Nacional . La jurisdicción aseguró que la cartera incumplió una orden para entregar un informe sobre las razones de esas decisiones y advirtió que, si persiste el incumplimiento, podría iniciar un trámite correccional que contempla incluso hasta cinco días de arresto para el funcionario responsable.

. La jurisdicción aseguró que la cartera incumplió una orden para entregar un informe sobre las razones de esas decisiones y advirtió que, si persiste el incumplimiento, podría iniciar un trámite correccional que contempla incluso hasta cinco días de arresto para el funcionario responsable. La evasión del pago en TransMilenio le costó a Bogotá más de $265.000 millones, según un informe de la Personería Distrital. Durante una jornada de observación se registraron 1.442 ingresos irregulares en apenas cinco minutos de medición en diferentes estaciones y portales. Calle 38A Sur, Transversal 86 y Quiroga aparecen entre los puntos con mayores registros de personas que entraron sin pagar.

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