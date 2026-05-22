Persisten bloqueos en la vía a Buenaventura: 22 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 22 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 22 de mayo de 2026:
- Se registra una tensa calma en Silvia, Cauca, tras los enfrentamientos entre Misak y Nasa; el Ejército militarizó la zona y varios heridos fueron trasladados a Popayán y Cali.
- Completa cuatro días bloqueada la vía a Buenaventura por protestas de mineros informales, lo que ya genera escasez de alimentos.
- Se conoce la posible causa de la muerte de Yulixa Toloza, tras un presunto mal procedimiento estético.
Escuche el programa completo aquí: