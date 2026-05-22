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Persisten bloqueos en la vía a Buenaventura: 22 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 22 de mayo de 2026:

  • Se registra una tensa calma en Silvia, Cauca, tras los enfrentamientos entre Misak y Nasa; el Ejército militarizó la zona y varios heridos fueron trasladados a Popayán y Cali.
  • Completa cuatro días bloqueada la vía a Buenaventura por protestas de mineros informales, lo que ya genera escasez de alimentos.
  • Se conoce la posible causa de la muerte de Yulixa Toloza, tras un presunto mal procedimiento estético.

Escuche el programa completo aquí:

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