Pronunciamiento sobre proceso electoral: 23 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 23 de abril de 2026:



Escándalo sacude al Gobierno de Gustavo Petro: la Fiscalía citó a la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, para ampliar la denuncia que presentó en las últimas horas.

la Fiscalía citó a la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, para ampliar la denuncia que presentó en las últimas horas. Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana durante la administración de Daniel Quintero, comparece ante la justicia por presuntos casos de corrupción.

De cara a la seguridad de las elecciones presidenciales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre las garantías en el proceso electoral.

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