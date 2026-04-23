Pronunciamiento sobre proceso electoral: 23 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 23 de abr, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 23 de abril de 2026:
- Escándalo sacude al Gobierno de Gustavo Petro: la Fiscalía citó a la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, para ampliar la denuncia que presentó en las últimas horas.
- Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana durante la administración de Daniel Quintero, comparece ante la justicia por presuntos casos de corrupción.
- De cara a la seguridad de las elecciones presidenciales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre las garantías en el proceso electoral.
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