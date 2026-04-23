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Pronunciamiento sobre proceso electoral: 23 abril 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 23 de abril de 2026:

  • Escándalo sacude al Gobierno de Gustavo Petro: la Fiscalía citó a la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, para ampliar la denuncia que presentó en las últimas horas.
  • Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana durante la administración de Daniel Quintero, comparece ante la justicia por presuntos casos de corrupción.
  • De cara a la seguridad de las elecciones presidenciales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre las garantías en el proceso electoral.

Escuche el programa completo aquí:

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