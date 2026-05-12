Tensión entre el Gobierno y el Consejo de Estado: 12 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 12 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 12 de mayo de 2026:
- El presidente Gustavo Petro desautorizó al comisionado de Paz, Otty Patiño, y dejó por fuera a 13 de los 29 cabecillas del Clan del Golfo para quienes se había solicitado suspender las órdenes de captura.
- Crece la polémica por las críticas del presidente Gustavo Petro al Consejo de Estado. Distintos sectores políticos y judiciales cerraron filas en defensa de la institucionalidad y la separación de poderes.
Una balacera se registró en Soacha, Cundinamarca, en medio de un presunto intento de atraco a una estación de servicio.
Escuche el programa completo aquí: