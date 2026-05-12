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Tensión entre el Gobierno y el Consejo de Estado: 12 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 12 de mayo de 2026:

  • El presidente Gustavo Petro desautorizó al comisionado de Paz, Otty Patiño, y dejó por fuera a 13 de los 29 cabecillas del Clan del Golfo para quienes se había solicitado suspender las órdenes de captura.
  • Crece la polémica por las críticas del presidente Gustavo Petro al Consejo de Estado. Distintos sectores políticos y judiciales cerraron filas en defensa de la institucionalidad y la separación de poderes.

  • Una balacera se registró en Soacha, Cundinamarca, en medio de un presunto intento de atraco a una estación de servicio.

    Escuche el programa completo aquí:

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