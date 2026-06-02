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Tensión por cuestionamientos al proceso electoral: 2 junio 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 2 de junio de 2026:

  • La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea desmintió al presidente Gustavo Petro tras sus denuncias de fraude sin pruebas, luego del triunfo de Abelardo De La Espriella en primera vuelta.
  • La Procuraduría se pronunció sobre la participación en política de funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro. Suspendió provicionalmente a Carlos Carrillo, director de la UNGRD.
  • Abelardo De La Espriella aseguró en su cuenta de X que el presidente Gustavo Petro estaría intentando alterar las elecciones.

Escuche el programa completo aquí:

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