Tensión por partición política del Gobierno: 26 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 26 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 26 de mayo de 2026:
- Graves alteraciones del orden público en la frontera con Venezuela, en la vía Cúcuta–Pamplona, tras un ataque del ELN contra una patrulla de la Policía que dejó tres agentes heridos.
- El comandante de las Fuerzas Militares firmó el tradicional radiograma previo a las elecciones presidenciales, ordenando acuartelamiento de primer grado para todos los integrantes de la fuerza pública.
Crecen las alertas por la participación en política de funcionarios del Gobierno Petro, como el caso del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
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