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Tensión por partición política del Gobierno: 26 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 26 de mayo de 2026:

  • Graves alteraciones del orden público en la frontera con Venezuela, en la vía Cúcuta–Pamplona, tras un ataque del ELN contra una patrulla de la Policía que dejó tres agentes heridos.
  • El comandante de las Fuerzas Militares firmó el tradicional radiograma previo a las elecciones presidenciales, ordenando acuartelamiento de primer grado para todos los integrantes de la fuerza pública.

  • Crecen las alertas por la participación en política de funcionarios del Gobierno Petro, como el caso del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

    Escuche el programa completo aquí:

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