Tensión por resultados de elecciones presidenciales: 6 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 6 de jul, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 6 de julio de 2026:
- La Selección Colombia enfrentará este martes a Suiza por un cupo en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.
- El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar los resultados de las elecciones del pasado 29 de junio, en las que resultó elegido Abelardo De La Espriella.
Diversos sectores políticos le pidieron al presidente Gustavo Petro reconocer los resultados de las urnas y garantizar una transición pacífica del poder, conforme a lo establecido por la ley.
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