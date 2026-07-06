En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elección De La Espriella
Terremoto en Venezuela
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Tensión por resultados de elecciones presidenciales: 6 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 6 de julio de 2026:

  • La Selección Colombia enfrentará este martes a Suiza por un cupo en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.
  • El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar los resultados de las elecciones del pasado 29 de junio, en las que resultó elegido Abelardo De La Espriella.

  • Diversos sectores políticos le pidieron al presidente Gustavo Petro reconocer los resultados de las urnas y garantizar una transición pacífica del poder, conforme a lo establecido por la ley.

    Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad