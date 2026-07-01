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Venezuela decreta siete días de duelo nacional: 1 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 1 de julio de 2026:

  • Inglaterra derrotó agónicamente a RD Congo y aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.
  • Tras los devastadores terremotos, la presidenta de Venezuela decretó siete días de duelo nacional en memoria de las víctimas.

  • El Instituto Nacional de Medicina Legal entregó nuevos detalles sobre el asesinato de la modelo Natalia Villalba, de 36 años.

    Escuche el programa completo aquí:

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