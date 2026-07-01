Venezuela decreta siete días de duelo nacional: 1 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 1 de julio de 2026:



Inglaterra derrotó agónicamente a RD Congo y aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

y aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Tras los devastadores terremotos, la presidenta de Venezuela decretó siete días de duelo nacional en memoria de las víctimas.

El Instituto Nacional de Medicina Legal entregó nuevos detalles sobre el asesinato de la modelo Natalia Villalba, de 36 años. Escuche el programa completo aquí: