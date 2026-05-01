Aconauto acusa a MinTransporte de "favorecer la corrupción" por cambios en vehículos de carga

La entrada en vigencia de una nueva resolución del Ministerio de Transporte sobre vehículos y transporte de carga despertó la crítica de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto), que aseguró que la medida introduce restricciones que afectan el acceso al mercado y alteran su funcionamiento.

El gremio sostiene que los cambios al reglamento del sector transporte impactan directamente la dinámica de renovación del parque automotor de carga, así como las condiciones de entrada de nuevos vehículos al país.



¿Qué cambios cuestiona Aconauto en la nueva resolución?

De acuerdo con el pronunciamiento del gremio, uno de los puntos centrales es la obligación de realizar aportes al Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (FOPAT) para poder matricular vehículos nuevos.

Aconauto afirma que esta condición podría desacelerar el proceso de modernización del parque automotor. Según el gremio, la exigencia de un pago equivalente al 25% del valor para acceder a la matrícula representa un factor que limita la renovación.

Además, la organización cuestiona que la medida se justifique en la formalización de transportadores. Según su postura, esa responsabilidad no debería trasladarse al conjunto de actores del mercado.



¿Cómo impactaría la medida al mercado automotor?

El gremio indica que las nuevas condiciones podrían generar distorsiones tanto en la oferta como en la demanda de vehículos de carga.

Entre los aspectos señalados por Aconauto se encuentran:



Restricciones para el ingreso de vehículos nuevos al mercado

Posible encarecimiento de los procesos de matrícula

Alteraciones en los precios de los automotores de carga

Riesgos asociados a esquemas ya utilizados en el pasado

Sobre este último punto, Aconauto hace referencia al mecanismo de reposición, que implica retirar un vehículo antiguo para permitir el ingreso de uno nuevo. Según el gremio, este sistema ya fue aplicado anteriormente y, de acuerdo con su evaluación, generó efectos negativos en el mercado.

En su comunicación oficial, el Ministerio de Transporte señaló que la reglamentación busca impactar positivamente al sector logístico del país. La entidad indicó que el objetivo es fortalecer un segmento estratégico encargado de movilizar mercancías y garantizar el abastecimiento en distintas regiones.

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Además, la cartera explicó que el ingreso de nuevos vehículos podrá realizarse mediante esquemas como la reposición y la posibilidad de cambiar el servicio de vehículos de uso particular a público.



¿Qué otros riesgos advierte el gremio?

Aconauto también manifestó preocupaciones sobre la implementación de los cambios en el servicio de los vehículos. Según el gremio, la normativa no detalla completamente las condiciones para este proceso, lo que podría generar incertidumbre en su aplicación.

Igualmente, el gremio advierte que limitar el ingreso de nuevos vehículos podría tener efectos en la eficiencia del sistema logístico, así como en aspectos relacionados con la seguridad y la competitividad del sector transporte.

El pronunciamiento del gremio incluye críticas directas a la medida y a sus posibles consecuencias. El presidente ejecutivo de Aconauto, Pedro Nel Quijano, afirmó:

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"En la mentalidad retorcida del presidente Petro, la inversión en vías está proscrita porque -dice él- que son para los ricos que tienen carro. Con esa premisa, en Colombia no hay pobreza porque entre vehículos y motos hay 22 millones de ricos".