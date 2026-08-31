Advierten a quienes sacan la licencia de conducción: estas prácticas pueden meterlos en problemas

La Superintendencia de Transporte lanzó una alerta para las personas que adelantan el trámite de la licencia de conducción en Colombia, debido a posibles casos de suplantación, entrega de documentación falsa y otras irregularidades durante los exámenes realizados en los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC).

La entidad recordó que estos centros cumplen un papel fundamental en el proceso para obtener la licencia y que los usuarios deben verificar que el establecimiento esté legalmente habilitado antes de realizar el examen.

¿Qué prácticas pueden generar problemas al sacar la licencia?

La Superintendencia de Transporte advirtió que existen conductas irregulares que pueden constituir actuaciones ilegales durante los procesos de evaluación en los CRC.

Entre ellas se encuentran:



Permitir que otra persona presente el examen en representación del solicitante.

Alterar la ubicación o el tiempo real en el que se realizan las pruebas.

Compartir usuarios o contraseñas del personal encargado del centro.

Presentar documentación errónea o falsa.

Acudir a intermediarios que prometan garantizar el resultado del examen a cambio de dinero.

La entidad también recomendó que el trámite sea realizado personalmente y sin intermediarios, pues ningún tercero está autorizado para garantizar que una persona aprobará las pruebas.



Para tramitar una licencia de conducción en el país es obligatorio hacer un curso en una escuela. Foto: SuperTransporte

¿Cómo saber si un Centro de Reconocimiento de Conductores es legal?

Actualmente, Colombia cuenta con más de 500 Centros de Reconocimiento de Conductores registrados ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

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Antes de realizar el examen, los usuarios deben comprobar que el CRC esté habilitado por el Ministerio de Transporte y registrado en el RUNT. Esta consulta puede realizarse mediante el directorio oficial de actores del RUNT.

Además, la Superintendencia recomendó tener en cuenta las siguientes medidas:



Presentar el trámite directamente, sin intermediarios.

Pagar el examen únicamente mediante los mecanismos de recaudo habilitados por el CRC.

No entregar dinero en efectivo, ya que estos organismos no pueden recibir pagos bajo esa modalidad.

Llevar un documento de identidad vigente y en buen estado.

Verificar previamente la legalidad del centro donde se realizará el examen.

La licencia de conducción en Colombia y en otros países es un documento obligatorio para todos los conductores. Foto: Blu Radio

¿Qué debe llevar para el examen de la licencia?

El documento de identidad es especialmente importante porque los nuevos procesos de validación incluyen verificación biométrica del usuario.

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En caso de que la persona tenga una condición de discapacidad, también deberá demostrar durante las pruebas que cuenta con las capacidades necesarias para conducir con dicha limitación.

Por otro lado, quienes ya hayan realizado el examen deben tener presente que el certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz tiene una vigencia máxima de seis meses desde su expedición.