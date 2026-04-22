Alertan estafas para quienes pagan el impuesto vehicular en internet: así lo hacen

En plena temporada de pagos del impuesto vehicular y predial, han alertado que el pago online tendría en alerta a las autoridades de cibeseguridad de estafas a usuarios en internet a la hora de realizar el proceso con páginas falsas que suplantan a las reales.

La amenaza es especialmente relevante en un contexto donde los usuarios aún tienen dificultades para identificar estos engaños: el 40 % de los colombianos no sabe reconocer un sitio web falso y el 12 % no sabe cómo verificar su autenticidad, incluso cuando sospecha, según investigaciones de Kaspersky, especializada en ciberseguridad.

"En las estafas detectadas, los delincuentes están creando copias casi idénticas de los sitios web utilizados para realizar este tipo de pagos, simulando todo el proceso de principio a fin. Las páginas falsas reproducen el diseño, la identidad visual y cada etapa del trámite, lo que hace que el usuario no perciba diferencias y avance con confianza. En muchos casos, las víctimas ingresan sus datos personales y bancarios creyendo que están cumpliendo con su obligación, pero en realidad están entregando su información directamente a los atacantes, quienes pueden utilizarla para realizar fraudes, acceder a cuentas o suplantar su identidad", alertaron.

Casi todos los propietarios de carros en Bogotá deben pagar impuesto vehicular. Foto: Bing IA

¿Cómo identificar páginas falsas para pagar el impuesto vehicular?

Verifica la URL antes de pagar: mire de que esté escrita exactamente como la página oficial, sin letras adicionales ni cambios en el dominio (por ejemplo, evita sitios con “.net” en lugar de “.gov.co”). No ingreses desde enlaces enviados por mensaje: para pagar el impuesto vehicular, escriba directamente la página en el navegador. Si algo se ve sospechoso, no continúe: páginas con errores, solicitudes inusuales o diseño diferente pueden ser fraudulentas.

“Estas campañas muestran que los ciberdelincuentes ya no dependen solo de mensajes alarmistas, sino que replican procesos completos que forman parte de la rutina de los usuarios, como el pago de un impuesto. Esto cambia la lógica del fraude: ya no buscan que la víctima haga clic en algo sospechoso, sino que complete una acción legítima en un entorno falso", añadieron.