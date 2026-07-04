Alertan por alza en costos de reparación: así puede reducir gastos de mantenimiento vehícular

Mantener un vehículo en buen estado no solo evita sufrir daños o accidentes, sino que también puede representar un importante ahorro para el bolsillo. Aunque muchas personas posponen las revisiones por creer que implican un gasto adicional, especialistas en mantenimiento automotor advierten que la prevención suele ser mucho más económica que reparar una avería grave.

De acuerdo con Carlos Guarín, CEO de Servicio Inglés, una revisión preventiva puede marcar la diferencia entre una reparación sencilla y una avería de alto costo. El directivo comentó que un mantenimiento oportuno también mejora el rendimiento del vehículo, reduce el consumo de combustible y permite una conducción mucho más segura.

Claves para ahorrar dinero en reparaciones

De acuerdo con lo explicado por Guarín, adoptar hábitos de mantenimiento preventivo resulta ser la mejor manera de evitar gastos inesperados. Por ello, recomienda seguir estas prácticas:



Respetar el calendario de mantenimiento indicado por el fabricante.

Revisar con frecuencia el nivel de aceite, refrigerante y líquido de frenos.

Verificar la presión y el estado de las llantas para evitar desgaste prematuro.

Cambiar los filtros y lubricantes en los tiempos recomendados.

Atender de inmediato ruidos, vibraciones o luces de advertencia en el tablero.

Utilizar repuestos de calidad y acudir a talleres especializados cuando sea necesario.

“Muchos conductores creen que aplazar un mantenimiento les permite ahorrar dinero, pero ocurre todo lo contrario. Detectar una falla a tiempo evita daños mayores y reduce significativamente los costos de reparación”, afirmó Carlos Guarín, CEO de Servicio Inglés.



Según explicó el especialista, ignorar señales de alerta puede afectar componentes importantes como el motor, la suspensión o incluso la transmisión, incrementando el valor de las reparaciones y el tiempo durante el cual el vehículo puede permanecer fuera de servicio.

Grúa remolcando vehículo Foto: Pexels

¿Cómo evitar gastos innecesarios en el vehículo?

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Cabe señalar que no solo el mantenimiento periódico influye en los gastos, sino que también el estilo de conducción tiene un impacto importante, pues las aceleraciones bruscas, las frenadas constantes y sobrecargar el automóvil aceleran el desgaste de piezas como frenos, neumáticos y amortiguadores.

Ante ello, Guarín aconsejó comparar presupuestos antes de autorizar una reparación, solicitar diagnósticos claros y conservar el historial de mantenimiento del vehículo. Estas medidas facilitan el seguimiento de las intervenciones realizadas y ayudan a evitar reemplazos innecesarios.

Otro detalle que recomienda, y que muchos olvidan, tiene que ver con mantener limpio el vehículo en la parte inferior de la carrocería. Esta estrategia previene la corrosión y extiende la vida útil de diferentes componentes.

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Expertos recomiendan invertir en prevención

Carlos Guarín concluyó que el mantenimiento preventivo debe asumirse como una inversión y no como un gasto. Según explicó, realizar revisiones programadas y atender cualquier anomalía desde sus primeras señales permite evitar averías mayores, mejorar el desempeño del vehículo y generar un ahorro significativo a largo plazo.