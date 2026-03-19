Alivio a motociclistas por práctica común que hacen a diario: no podrán inmovilizarles en este caso

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La discusión sobre el parrillero hombre en Colombia suma un nuevo capítulo, pero esta vez con un matiz que impacta directamente a miles de motociclistas: no siempre podrán inmovilizarles la moto por esta práctica, incluso en ciudades donde está restringida.
El pronunciamiento del Ministerio de Transporte recuerda un cambio clave en la forma en que se venía aplicando la norma, especialmente en operativos donde la sanción terminaba siendo más severa de lo permitido.
El punto central no es la prohibición en sí, sino cómo se castiga. El Ministerio confirmó que los alcaldes sí pueden limitar el parrillero hombre por razones de seguridad, pero no tienen vía libre para imponer cualquier tipo de sanción.
Esto parte de una base legal:
A partir de ahí, las restricciones locales deben moverse dentro de unos límites claros.
Si la sanción se aplica bajo el Código de Policía, no se puede inmovilizar el vehículo, pues esa norma solo permite multas económicas, sin medidas adicionales.
Más que eliminar la restricción, el concepto del ministerio obliga a que se aplique correctamente. Eso implica:
Las sanciones deben ajustarse estrictamente a la norma correspondiente.
El resultado es un escenario más claro: la práctica puede seguir limitada en algunas ciudades, pero el castigo ya no puede ser automático ni arbitrario.
En otras palabras, muchos procedimientos que incluían inmovilización automática podrían no tener sustento legal si se basaban únicamente en normas de convivencia.
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La inmovilización solo es válida cuando el caso se traslada al ámbito del tránsito. Esto ocurre cuando:
Sin esos dos elementos, la medida puede quedar en entredicho. El problema venía de mezclar dos marcos normativos distintos:
En varios casos, las autoridades aplicaban ambos al mismo tiempo sin diferenciar competencias, lo que abrió la puerta a sanciones discutibles.
No. Lo que cambia no es la prohibición, sino recuerdan la forma en que se hace cumplir. Las autoridades locales mantienen la facultad de restringirla, siempre que: