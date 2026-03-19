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Alivio a motociclistas por práctica común que hacen a diario: no podrán inmovilizarles en este caso

El pronunciamiento del Ministerio de Transporte recuerda un cambio clave en la forma en que se venía aplicando la norma.

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