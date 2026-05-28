Cómo alargar la vida útil de las llantas en 5 pasos, según expertos

Las llantas no solo influyen en el desempeño de un vehículo, sino que también son uno de los elementos más importantes para la seguridad vial y el ahorro en mantenimiento. Por eso, expertos de Nissan dieron a conocer cinco recomendaciones clave para prolongar la vida útil de los neumáticos y reducir el desgaste prematuro.

La advertencia llega en medio de las cifras reportadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que informó que más de 6.200 personas murieron en siniestros viales entre enero y septiembre de 2025.

Además, datos del Registro Único Nacional de Tránsito y el Ministerio de Transporte señalaron que las fallas relacionadas con llantas estuvieron entre las principales causas de incidentes mecánicos en carretera.

Los neumáticos desinflados aumentan la resistencia y hacen que el motor trabaje más Foto: AFP

¿Por qué es importante cuidar las llantas del carro?

Según explicó Nissan, un neumático en mal estado puede afectar directamente la adherencia al pavimento, aumentar la distancia de frenado y comprometer la estabilidad del vehículo.



La compañía indicó que el mantenimiento preventivo también influye en el consumo de combustible y en los costos de operación del automóvil.

“Un neumático bien mantenido no solo prolonga su vida útil, sino que es un componente crítico para la seguridad de quienes conducen y comparten la vía”, afirmó Leonardo Gutiérrez, director de Producto de Nissan Colombia.

Neumáticos Foto: AFP

¿Cómo alargar la vida útil de las llantas?

Revisar periódicamente la presión: Uno de los puntos más importantes es verificar constantemente la presión de las llantas. Nissan recomendó realizar la inspección al menos una vez al mes y antes de viajes largos. La marca también explicó que el uso de nitrógeno ayuda a mantener una presión más estable frente a cambios de temperatura, reduciendo desgaste irregular y aumentando la duración del neumático.

Hacer balanceo de manera preventiva: El balanceo permite distribuir correctamente el peso de las ruedas para evitar vibraciones y desgaste desigual. De acuerdo con la compañía, este procedimiento ayuda a mejorar la estabilidad del vehículo y reduce afectaciones prematuras en suspensión y dirección. La recomendación es realizarlo en talleres autorizados y con equipos calibrados bajo especificaciones del fabricante.

Mantener una correcta alineación: La alineación también tiene impacto directo sobre la duración de las llantas. Cuando el vehículo pierde alineación, el neumático comienza a desgastarse de manera irregular, especialmente en los bordes. Además del deterioro acelerado, la marca explicó que esto puede afectar el control del carro y alterar el comportamiento durante la conducción.

Rotar las llantas según el plan de mantenimiento: La rotación permite distribuir el desgaste entre los diferentes ejes del vehículo. Según Nissan, esta práctica ayuda a extender la vida útil del juego completo de neumáticos y mantener un desgaste más uniforme. La frecuencia depende del tipo de vehículo y las especificaciones técnicas de cada fabricante.

Revisar constantemente el estado de la banda: La inspección visual sigue siendo uno de los controles más importantes. Los expertos recomiendan revisar: Profundidad de la banda de rodamiento.

Desgaste irregular.

Deformaciones.

Golpes o daños visibles.

La compañía señaló que este tipo de evaluaciones permite detectar problemas antes de que afecten la seguridad o generen costos mayores de reparación.

Las llantas son el único punto de contacto entre el vehículo y el suelo. Foto: AFP

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¿Qué pasa si se conduce con llantas en mal estado?

Además de ser inseguro, en Colombia, circular con neumáticos deteriorados puede generar sanciones económicas e incluso la inmovilización del vehículo por parte de las autoridades.

Las cifras oficiales citadas por Registro Único Nacional de Tránsito muestran que solo en 2021 se registraron más de 1.970 accidentes asociados a fallas y desgaste de llantas, dejando decenas de fallecidos y cientos de lesionados.